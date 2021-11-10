Российский фигурист будет выступать под флагом США

С 2019 года у Артура Дмитриева-младшего была пауза в карьере

Российский фигурист Артур Дмитриев-младший сообщил "Спорт-Экспрессу" о решении выступать за национальную команду США. Прежде американцы сами обратились к 29-летнему спортсмену с этим предложением.

"В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант", - отметил Дмитриев.

Он добавил, что сейчас отбирается на национальный чемпионат, проблем с получением гражданства возникнуть не должно, поскольку его отец - двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев - перевез семью в США в 1998 году.

С 2019 года у Дмитриева-младшего была пауза в карьере из-за травмы, он является чемпионом России среди юниоров.

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