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Голикова объяснила высокие суточные показатели заболеваемости COVID-19

15:23
  • среда
  • 10 ноября 2021

К этому привело кратное увеличение объемов тестирования

Высокие суточные показатели заболеваемости коронавирусной инфекции связаны с повышением выявляемости заболевания. Об этом в среду, 10 ноября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Как подчеркнула Голикова, к повышению выявляемости COVID-19 привело кратное увеличение объемов тестирования на данную инфекцию. В правительстве обсуждают выделение средств еще на 14 млн экспресс-тестов.

В ходе совещания президента Владимира Путина с правительством Голикова также рассказала, что из развернутых в России 301,5 тысячи коек для коронавирусных пациентов заняты 82,8%. В лечении помогают Минобороны и МЧС: в 49 российских регионах в военных госпиталях развернуты койки для гражданских пациентов.

При этом вице-премьер отметила недостатки в лекарственном обеспечении регионов. В ряде субъектов Российской Федерации, по ее словам, не хватает препаратов для лечения цитокинового шторма.

Также отмечается дефицит медицинского кислорода, наиболее сложная ситуация сложилась в Воронежской, Кировской, Ивановской областях и в Севастополе, цитирует Голикову РИА Новости.

6 ноября в стране был установлен новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом — 41 335 человек. По состоянию на 10 ноября показатель снизился до 38 058.

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