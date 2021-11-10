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Подмосковье обновило антирекорд по числу больных COVID-19 на ИВЛ

15:22
  • среда
  • 10 ноября 2021

За последние сутки в регионе заболели 2649 человек

Рекордное число пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ, зафиксировано в Подмосковье. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, их число возросло до 650.

Рекордное число пациентов с COVID-19 на ИВЛ зафиксировано в Подмосковье
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"У нас сегодня рекордное количество пациентов находятся на ИВЛ - уже 650. Такого никогда не было, потому что в предыдущую волну 580 был максимальный показатель", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

С начала пандемии в Московской области заболели коронавирусом 547 843 человека – из них 2 649 за последние сутки. 9 296 пациентов скончались от связанных с COVID-19 заболеваний.

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