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Александр Петров сыграет главную роль в российском сериале для Netflix

15:20
  • среда
  • 10 ноября 2021

Это будет психологическая драма

На Netflix появится второй российский проект - психологическая драма режиссера Эдуарда Оганесяна ("Чики"). Главную роль исполнит Александр Петров, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз. Сериал расскажет историю оказавшейся в центре трагических событий знаменитости.
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"Это удивительная история с уникальным взглядом на то, какие невообразимо сложные и неожиданные повороты могут ждать человека на его жизненном пути", - рассказала Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов Netflix в Центральной и Восточной Европе и России.

Производством займутся кинокомпании "Манки Стайл" и "Водород". Продюсерами станут Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Мила Розанова и Алина Тяжлова.

Дата премьеры пока не названа. Название тоже неизвестно.

Первым российским сериалом для Netflix станет современная версия "Анны Карениной" со Светланой Ходченковой.

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