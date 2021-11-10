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В кабмине оценили влияние нерабочих дней на образовательный процесс

15:42
  • среда
  • 10 ноября 2021

Более 90% школ вернулись к очному обучению

Введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября не оказало влияния на качество обучения. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Заметные улучшения: как повлияли нерабочие дни на ситуацию с COVID-19

Как отметил глава Минпросвещения, нерабочие дни пришлись на традиционные осенние школьные каникулы, поэтому учебный процесс практически не пострадал.

С 8 ноября более 90% российских школ вернулись к обучению детей в очном формате. При этом в 6% школ применяются дистанционные технологии для учащихся 5-11 классов, еще в 4% школ образовательных организаций продлены вслед за продлением нерабочих дней в ряде регионов.

Уже со следующей недели все школы планируют войти в очный режим, цитирует Кравцова РИА Новости.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, рассказал, что введение нерабочих дней позволило снизить число COVID-19 среди студентов и преподавателей вузов. Количество новых случаев в этих категориях населения сократилось на 33%, сообщает ТАСС.

Между тем в Роспотребнадзоре решили, что санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций в условиях пандемии будут действовать до 1 января 2024 года. В частности, сохраняется запрет на проведение в школах массовых и спортивных мероприятий.

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