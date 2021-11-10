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Путин указал на опасность задержки с вакцинацией

15:38
  • среда
  • 10 ноября 2021

Все усилия властей могут пойти насмарку

На совещании с членами правительства в среду президент России Владимир Путин предупредил о проблемах, которые могут возникнуть из-за задержки достижения коллективного иммунитета к COVID-19.
Большинство регионов прошли пик по коронавирусу

Глава государства, в частности, попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить доклад о необходимости достижения определенного уровня коллективного иммунитета к ковиду.

"В связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку", - сказал российский лидер (цитата по ТАСС). 

Путин добавил, что считает необходимыми эти разъяснения, чтобы их услышали все россияне.

Как сообщила в ходе совещания Голикова, высокие суточные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией связаны с повышением выявляемости. Дело в кратном увеличении объемов тестирования. В правительстве обсуждают выделение средств еще на 14 миллионов экспресс-тестов.

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