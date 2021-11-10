В бундестаге осудили Польшу за действия в отношении мигрантов

Варшава применяет незаконные меры

Меры, которые применяет Польша по отношению к мигрантам на белорусской границе, незаконны. Варшава должна соблюдать нормы международного права по защите беженцев, заявил депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид.

"Суть в том, что для защиты ЕС используются незаконные меры. Это подрывает отношение к ценностям, которые Польша отстаивает как член ЕС", — заявил парламентарий в эфире радио Deutschlandfunk.

По словам Шмида, польские силовики незаконно лишают мигрантов возможности получить убежище в странах Евросоюза. Депутат бундестага убежден, что необходимы регламентированные процедуры. А Польша должна соблюдать нормы международного права по защите беженцев.

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