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В бундестаге осудили Польшу за действия в отношении мигрантов

15:56
  • среда
  • 10 ноября 2021

Варшава применяет незаконные меры

Меры, которые применяет Польша по отношению к мигрантам на белорусской границе, незаконны. Варшава должна соблюдать нормы международного права по защите беженцев, заявил депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид.
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 "Суть в том, что для защиты ЕС используются незаконные меры. Это подрывает отношение к ценностям, которые Польша отстаивает как член ЕС", — заявил парламентарий в эфире радио Deutschlandfunk.

По словам Шмида, польские силовики незаконно лишают мигрантов возможности получить убежище в странах Евросоюза. Депутат бундестага убежден, что необходимы регламентированные процедуры. А Польша должна соблюдать нормы международного права по защите беженцев.

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