При взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне погибли 130 человек

Для идентификации неопознанных жертв используются ДНК-тесты
Как передает в среду агентство "Синьхуа", количество погибших в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 130 человек.
По данным министра здравоохранения и санитарии страны Аустина Демби, в больнице все еще остаются 29 человек. Для идентификации неопознанных жертв используются ДНК-тесты.
Прежде поступали данные о 115 погибших.
Взрыв произошел в столице страны Фритауне вечером 5 ноября. Бензовоз столкнулся с перевозившим гранитные плиты грузовиком.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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