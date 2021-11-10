При взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне погибли 130 человек

Для идентификации неопознанных жертв используются ДНК-тесты

Как передает в среду агентство "Синьхуа", количество погибших в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 130 человек.

По данным министра здравоохранения и санитарии страны Аустина Демби, в больнице все еще остаются 29 человек. Для идентификации неопознанных жертв используются ДНК-тесты.

Прежде поступали данные о 115 погибших.

Взрыв произошел в столице страны Фритауне вечером 5 ноября. Бензовоз столкнулся с перевозившим гранитные плиты грузовиком.

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