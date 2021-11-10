ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне погибли 130 человек

20:13
  • среда
  • 10 ноября 2021

Для идентификации неопознанных жертв используются ДНК-тесты

Как передает в среду агентство "Синьхуа", количество погибших в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 130 человек.

Уничтоживший кафе в казахстанском Актау взрыв попал на видео
При взрывах у больницы в Кабуле погибли не менее 19 человек

По данным министра здравоохранения и санитарии страны Аустина Демби, в больнице все еще остаются 29 человек. Для идентификации неопознанных жертв используются ДНК-тесты.

Прежде поступали данные о 115 погибших.

Взрыв произошел в столице страны Фритауне вечером 5 ноября. Бензовоз столкнулся с перевозившим гранитные плиты грузовиком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв в Сьерра-Леоне
Взрыв в Сьерра-Леоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.