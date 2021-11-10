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"Тихая месть Лукашенко": Польша обвинила Белоруссию в государственном терроризме

16:01
  • среда
  • 10 ноября 2021

Текущий кризис срежиссирован для дестабилизации ситуации в ЕС, считают в Варшаве

Ситуация на польско-белорусской границе — проявление государственного терроризма. Такое мнение в среду, 10 ноября, высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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Политик заявил, что происходящее является не миграционным, а политическим кризисом, который был спровоцирован специально для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.

В сложившейся ситуации Моравецкий обвинил президента Белоруссии. По его утверждению, события на границе — "тихая месть Лукашенко за то, что мы поддерживаем демократические перемены в Белоруссии, на которые мы надеялись".

Польский премьер заявил, что не исключены и дальнейшие провокации со стороны белорусских властей, хотя допустил, что ситуация может улучшиться, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер заявил, что дальнейшие сценарии развития событий учитывают полное закрытие границы с Белоруссией.

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