"Тихая месть Лукашенко": Польша обвинила Белоруссию в государственном терроризме

Текущий кризис срежиссирован для дестабилизации ситуации в ЕС, считают в Варшаве

Ситуация на польско-белорусской границе — проявление государственного терроризма. Такое мнение в среду, 10 ноября, высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Политик заявил, что происходящее является не миграционным, а политическим кризисом, который был спровоцирован специально для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.

В сложившейся ситуации Моравецкий обвинил президента Белоруссии. По его утверждению, события на границе — "тихая месть Лукашенко за то, что мы поддерживаем демократические перемены в Белоруссии, на которые мы надеялись".

Польский премьер заявил, что не исключены и дальнейшие провокации со стороны белорусских властей, хотя допустил, что ситуация может улучшиться, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер заявил, что дальнейшие сценарии развития событий учитывают полное закрытие границы с Белоруссией.

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