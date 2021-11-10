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Путину доложили о темпах вакцинации россиян

17:57
  • среда
  • 10 ноября 2021

Важно не запоздать

Борьба с распространением коронавирусной инфекции стала одной из тем совещания Владимира Путина с членами правительства. Президент, в частности, попросил вице-премьера Татьяну Голикову сообщить о том, каковы темпы вакцинации в стране.
Путин указал на опасность задержки с вакцинацией

"Я вас попросил бы коллегам сказать то, что вы мне недавно говорили по поводу необходимости достижения определенного уровня вакцинации в связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией. И тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку. Поясните пожалуйста. Я хочу, чтобы коллеги, ну и не только коллеги, и чтобы граждане наши услышали это", - отметил Путин.

О ситуации в вузах и школах президенту доложили министры высшего образования и просвещения. По словам Валерия Фалькова, введение нерабочих дней позволило на 33 процента снизить заболеваемость коронавирусом среди преподавателей и студентов. Он отметил, что уровень вакцинации среди сотрудников вузов составляет 75 процентов, а среди студентов - 32 процента.

В свою очередь, Сергей Кравцов сообщил, что более 90 процентов российских школ с понедельника вновь работают в очном режиме. Дистанционный режим для 5-11-х классов сохраняется пока в Свердловской, Челябинской и Ивановской областях. Но уже со следующей недели все российские школы будут работать в традиционном формате, сообщает "ТВ Центр".

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