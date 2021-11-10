ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Москве за 11 лет построено или отремонтировано около 100 зданий ОМВД

18:10
  • среда
  • 10 ноября 2021

Мэр открыл новое здание ОВД Бескудниковского района

В среду мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание ОВД Бескудниковского района и поздравил личный состав московской полиции с профессиональным праздником.

Административное здание площадью почти пять с половиной тысяч квадратных метров возвели по индивидуальному проекту. Там создали безопасные и комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников полиции.

Отдел оснащён современными системами, укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. Мэр рассказал, что за последние годы капитальный ремонт был проведён в 79 райотделах полиции. И ещё порядка 20 новых зданий построено для окружных управлений, районных отделов и других подразделений МВД.

Власти города оказывают систематическую помощь московской полиции в модернизации материально-технической базы. В планах – возведение ещё 13 зданий районных отделов внутренних дел.

"Сегодня работники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. я с удовольствием поздравляю их. За десяток лет ситуация с точки зрения безопасности в городе кардинально изменилась в лучшую сторону", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Новое здание ОВД Бескудниковского района
Новое здание ОВД Бескудниковского района
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.