Собянин: В Москве за 11 лет построено или отремонтировано около 100 зданий ОМВД

Мэр открыл новое здание ОВД Бескудниковского района

В среду мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание ОВД Бескудниковского района и поздравил личный состав московской полиции с профессиональным праздником.

Административное здание площадью почти пять с половиной тысяч квадратных метров возвели по индивидуальному проекту. Там создали безопасные и комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников полиции.

Отдел оснащён современными системами, укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. Мэр рассказал, что за последние годы капитальный ремонт был проведён в 79 райотделах полиции. И ещё порядка 20 новых зданий построено для окружных управлений, районных отделов и других подразделений МВД.

Власти города оказывают систематическую помощь московской полиции в модернизации материально-технической базы. В планах – возведение ещё 13 зданий районных отделов внутренних дел.

"Сегодня работники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. я с удовольствием поздравляю их. За десяток лет ситуация с точки зрения безопасности в городе кардинально изменилась в лучшую сторону", - отметил Собянин.

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