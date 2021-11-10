В Тбилиси задержаны десятки сторонников Саакашвили

Политика не доставили в суд

В Тбилиси начался суд над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В рамках одного из уголовных дел его обвиняют в разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Тогда на акции протеста полиция применила дубинки, резиновые пули, слезоточивый газ и водомёты. На заседание политика, который после продолжительной голодовки оказался в тюремной больнице, не доставили.

Сторонники Михаила Саакашвили пикетируют здание суда, полиция - не церемонится. Впрочем, в 2007-м грузинская полиция действовала куда жестче. Многотысячный митинг оппозиции тогда разгоняли резиновыми пулями и водометами. Участников акции жестоко избивали при задержании.

Все это, считает следствие, по прямому приказу Михаила Саакашвили. Который в 2013-м бежал в Украину. А в октябре 2021-го тайно вернулся в Грузию, спрятавшись в грузовом контейнере с молочными продуктами. И теперь обвиняется в превышении полномочий за приказ разогнать митинг 2007-го года.

Впрочем, самого обвиняемого на заседание так и не привезли. Саакашвили - в тюремной больнице. Куда его под усиленной охраной доставили 8 ноября. Его сторонники вот уже несколько суток дежурят у ворот.

Минюст страны объясняет ситуацию угрозой погромов, а еще заботой о здоровье заключенного. После ареста Саакашвили объявил голодовку и, как заявляли его сторонники, потеряв в весе больше 20 килограммов, слабел с каждым днем.

Что, впрочем, опровергали кадры видеонаблюдения, где голодающий политик с аппетитом ел фруктовое пюре. Что, кстати, подтвердил и адвокат Саакашвили. Заявив, что соки и детское питание не являются нарушением режима голодовки.

Вот и отправляясь в больницу, бывший грузинский президент вполне уверенно стоял на ногах. Не спеша собирая разбросанные по всей тюремной камере вещи. А вот за кадром, уверяет Минюст Грузии, политик вел себя куда агрессивнее. Сил хватило и на оскорбления, угрозы и даже на драку с медиками.

Ответ бывшего президента Грузии: не буянил, а сопротивлялся. Потому что в тюремную больницу его увезли обманом. Заявив, что везут в гражданскую клинику.

Теперь Саакашвили якобы вновь голодает и отказался от всякого лечения. Чем, конечно, заставляет понервничать свою новую даму сердца: депутата Верховной Рады Елизавету Ясько.

По словам украинского парламентария, МИД страны сейчас готовит ноту с требованием выдать бывшего грузинского лидера на его вторую родину. Но с бумагой почему-то не торопятся. А ведь компания у Михаила Саакашвили в Глданской тюрьме не самая приятная. Сейчас там отбывают срок все те, кто был арестован во время его президентства.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram