Постпандемийное восстановление: что Путин обсудит на саммите АТЭС

Встреча в формате видеоконференции состоится в пятницу

В эту пятницу президент России Владимир Путин примет участие в очередном саммите форума АТЭС. Он пройдет под председательством Новой Зеландии в формате видеоконференции.

"В ходе саммита планируется обсудить вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определить ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года", - сообщила пресс-служба Кремля.

16 июля состоялась внеочередная встреча лидеров АТЭС. Она была посвящена борьбе с COVID-19.

В состав АТЭС входят 19 стран. Это в том числе Россия, Китай, Австралия, Канада, США, Япония и Вьетнам.

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