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Постпандемийное восстановление: что Путин обсудит на саммите АТЭС

16:01
  • среда
  • 10 ноября 2021

Встреча в формате видеоконференции состоится в пятницу

В эту пятницу президент России Владимир Путин примет участие в очередном саммите форума АТЭС. Он пройдет под председательством Новой Зеландии в формате видеоконференции.
Появились подробности о подготовке пресс-конференции Владимира Путина

"В ходе саммита планируется обсудить вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определить ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года", - сообщила пресс-служба Кремля.

16 июля состоялась внеочередная встреча лидеров АТЭС. Она была посвящена борьбе с COVID-19.

В состав АТЭС входят 19 стран. Это в том числе Россия, Китай, Австралия, Канада, США, Япония и Вьетнам.

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