Число самозанятых в России превысило 3,3 млн человек

Прогноз на 2024 год - 5-6 миллионов

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин сообщил на пленарном заседании XVII Всероссийского налогового форума, что число самозанятых россиян составляет на сегодняшний день более трех миллионов человек.

"Мы знаем, что количество самозанятых лиц, которые сейчас уже зарегистрированы, превысило 3,3 миллиона человек", - сказал Сатин (цитата по ТАСС).

В сентябре стало известно, что в России число самозанятых вплотную приблизилось к трем миллионам.

Как прогнозировал министр труда Антон Котяков, к 2024 году число самозанятых граждан вырастет до 5-6 миллионов, а к 2030-му - до 10-11 миллионов.

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