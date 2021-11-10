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Число самозанятых в России превысило 3,3 млн человек

16:13
  • среда
  • 10 ноября 2021

Прогноз на 2024 год - 5-6 миллионов

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин сообщил на пленарном заседании XVII Всероссийского налогового форума, что число самозанятых россиян составляет на сегодняшний день более трех миллионов человек.
В ОНФ обсудили меры поддержки самозанятых россиян

"Мы знаем, что количество самозанятых лиц, которые сейчас уже зарегистрированы, превысило 3,3 миллиона человек", - сказал Сатин (цитата по ТАСС).

В сентябре стало известно, что в России число самозанятых вплотную приблизилось к трем миллионам.

Как прогнозировал министр труда Антон Котяков, к 2024 году число самозанятых граждан вырастет до 5-6 миллионов, а к 2030-му - до 10-11 миллионов.

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