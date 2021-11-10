В России снизилась заболеваемость COVID-19 среди студентов и преподавателей

Порядка 65% вузов выбрали удаленный формат работы с 30 октября

Министр образования и науки Валерий Фальков сообщил на совещании президента с членами правительства, что введение нерабочих дней позволило снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией среди преподавателей вузов и студентов на 33%.

"65% вузов выбрали удаленный формат работы, 27% в это время организовали самостоятельную работу студентов, 6% использовали смешанный формат, и 2% вузов объявили о переносе каникул с другого времени на эти дни", - отметил глава Минобрнауки (цитата по ТАСС).

Он добавил, что общим решением для всех вузов стала отмена массовых внеучебных мероприятий. По словам Фалькова, высшие учебные заведения страны могут сами определять формат работы в соответствии с эпидемиологической ситуацией в каждом конкретном регионе.

Порядка 65% вузов выбрали удаленный формат работы с 30 октября, уточнил министр.

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