Россияне не платят по каждому второму займу "до зарплаты"

Это не более 30 тысяч рублей на срок до 30 дней

Как сообщил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков, по итогам первого полугодия 2021 года доля просроченных потребительских микрозаймов "до зарплаты" (не более 30 тысяч рублей на срок до 30 дней) составила порядка 55-57%.

"Просрочка у нас в среднем по рынку микрофинансирования сейчас составляет порядка 28%, но при этом очень сильно эта просрочка разнится от вида займа, например, по PDL у нас просрочка сегодня порядка 55-57%", - сказал Кочетков (цитата по ТАСС).

Заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин же уточнил, что регулятор стремится к присутствию на данном рынке "более дорогих" участников.

"Если мы думаем, что завтра мы уберем все микрофинансовые организации с рынка и спрос исчезнет, это большая ошибка", - предупредил он.

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