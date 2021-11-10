Собянин утвердил проект планировки жилого квартала в Западном Дегунине

Предполагается строительство школ и детсадов

Столичное правительство утвердило проект планировки нового жилого квартала в районе Западное Дегунино. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Общая площадь квартала – около 1,6 миллиона квадратных метров. Помимо жилых домов, проект планировки предусматривает строительство детских садов, школ, офисов, магазинов и гаражей.

"Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая Коровинское шоссе и улицы Ижорская, с устройством сети велодорожек и установкой 12 современных остановок общественного транспорта", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Сейчас на территории застройки расположены устаревшие нежилые объекты.

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