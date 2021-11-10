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Собянин присвоил статус промкомплекса московскому хлебозаводу "Фацер"

17:44
  • среда
  • 10 ноября 2021

Он расположен в СВАО

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о поддержке крупного производителя хлеба и кондитерских изделий. Хлебозаводу "Фацер" был присвоен статус промышленного комплекса, что даст ему право на налоговые льготы.

"Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Хлебозавод "Фацер" находится в Останкинском районе, на Звездном бульваре. Ежедневный выпуск продукции превышает 140 тонн.

Статус промкомплекса позволит хлебозаводу экономить порядка 24 миллионов рублей в год. Эти средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей, а также закупку современного оборудования.

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