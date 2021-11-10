Собянин присвоил статус промкомплекса московскому хлебозаводу "Фацер"

Он расположен в СВАО
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о поддержке крупного производителя хлеба и кондитерских изделий. Хлебозаводу "Фацер" был присвоен статус промышленного комплекса, что даст ему право на налоговые льготы.
"Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
Хлебозавод "Фацер" находится в Останкинском районе, на Звездном бульваре. Ежедневный выпуск продукции превышает 140 тонн.
Статус промкомплекса позволит хлебозаводу экономить порядка 24 миллионов рублей в год. Эти средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей, а также закупку современного оборудования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram