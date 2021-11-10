ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге арестован

17:56
  • среда
  • 10 ноября 2021

На него заведено дело по двум статьям

Алексея Покрепо, подозреваемого в гибели сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге, заключили под стражу. Решение принял Куйбышевский районный суд, передает "Интерфакс".
Погибшего в Петербурге бойца СОБР наградят за мужество

Мера пресечения избрана по 8 января. Покрепо возражал, говоря, что сотрудничает со следствием.

Мужчине инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и мошенничество в особо крупном размере.

Инцидент произошел на Пулковском шоссе 9 ноября. Покрепо при задержании насмерть сбил на автомобиле старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования "Гранит" Росгвардии Евгения Захарова.

Были задержаны и вероятные соучастники - 43-летняя женщина и 53-летний мужчина. Они звонили пенсионерам с поддельных номеров, представлялись их родственниками и просили деньги под предлогом того, что якобы попали в аварию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Подозреваемый в гибели росгвардейца
Подозреваемый в гибели росгвардейца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.