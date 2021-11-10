Подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге арестован

На него заведено дело по двум статьям

Алексея Покрепо, подозреваемого в гибели сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге, заключили под стражу. Решение принял Куйбышевский районный суд, передает "Интерфакс".

Мера пресечения избрана по 8 января. Покрепо возражал, говоря, что сотрудничает со следствием.

Мужчине инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и мошенничество в особо крупном размере.

Инцидент произошел на Пулковском шоссе 9 ноября. Покрепо при задержании насмерть сбил на автомобиле старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования "Гранит" Росгвардии Евгения Захарова.

Были задержаны и вероятные соучастники - 43-летняя женщина и 53-летний мужчина. Они звонили пенсионерам с поддельных номеров, представлялись их родственниками и просили деньги под предлогом того, что якобы попали в аварию.

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