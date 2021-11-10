Патрушев назвал число террористов в Афганистане

Там функционируют более 20 террористических структур

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что в настоящее время в Афганистане функционируют более 20 террористических структур.

"Главной из угроз, исходящих с афганского направления, остается терроризм. По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тысяч боевиков", - приводит слова секретаря Совбеза РИА "Новости".

Как уточнил Патрушев, резкий рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности. Экстремисты могут проникнуть на территорию стран-соседей в Центральную Азию и далее в Россию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для Москвы важно не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном стран. "Не допустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана", - обратил внимание глава внешнеполитического ведомства.

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