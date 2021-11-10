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Компанию "Как бы инагент" признали иноагентом

18:42
  • среда
  • 10 ноября 2021

Общество создано тремя журналистами

Министерство юстиции России сообщило на сайте о включении в реестр СМИ-иностранных агентов компании "Как бы инагент".
Минюст дополнил список СМИ-иноагентов

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент", - сказано в сообщении.

Общество создали Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Дарья Апахончич. Это первые признанные в России СМИ-иноагентами журналисты.

Как уточнили в Минюсте, речь идет о повышении информационной прозрачности деятельности этих физических лиц. Распространяемые на территории России материалы общества "Как бы инагент" теперь подлежат обязательной маркировке - "СМИ, выполняющее функции иноагента".

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