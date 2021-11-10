Умерла актриса Валентина Малявина

Заслуженной артистке России было 80 лет

Заслуженная артистка России Валентина Малявина скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщил ее первый муж актер Александр Збруев.

"Произошло это 30-го того месяца, а сообщение было только сейчас. И это было абсолютно неподобающе для наших информаторов", - цитирует Збруева РИА "Новости".

Актер добавил, что Малявина "была признана целой эпохой, является частью биографии самого кинематографа".

Валентина Малявина родилась в Москве 18 июня 1941 года. Служила в Театре имени Вахтангова и театре "Артист". Известна ролями в фильмах "Иваново детство", "Когда рядом мужчина" и "Король-олень".

В прошлом Малявина была признана виновной в убийстве и приговорена к 9 годам лишения свободы. В заключении провела пять лет, в 1988-м вышла по амнистии. После тюрьмы актриса потеряла зрение.

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