ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умерла актриса Валентина Малявина

18:55
  • среда
  • 10 ноября 2021

Заслуженной артистке России было 80 лет

Заслуженная артистка России Валентина Малявина скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщил ее первый муж актер Александр Збруев.
Актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы

"Произошло это 30-го того месяца, а сообщение было только сейчас. И это было абсолютно неподобающе для наших информаторов", - цитирует Збруева РИА "Новости".

Актер добавил, что Малявина "была признана целой эпохой, является частью биографии самого кинематографа".

Валентина Малявина родилась в Москве 18 июня 1941 года. Служила в Театре имени Вахтангова и театре "Артист". Известна ролями в фильмах "Иваново детство", "Когда рядом мужчина" и "Король-олень".

В прошлом Малявина была признана виновной в убийстве и приговорена к 9 годам лишения свободы. В заключении провела пять лет, в 1988-м вышла по амнистии. После тюрьмы актриса потеряла зрение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Актриса Валентина Малявина
Актриса Валентина Малявина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.