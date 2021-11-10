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Украина удвоит число пограничников

19:10
  • среда
  • 10 ноября 2021

В Киеве боятся мигрантов

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что число пограничников на государственной границе будет удвоено.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжает обостряться

"Также будут привлечены серьезные резервы нацгвардии и национальной полиции, которые будут находиться вблизи границы. Речь идет об их дислокации там", - цитирует министра РИА "Новости".

Монастырский добавил, что вдоль границы будут передвигаться мобильные группы "для выявления незаконного пересечения". Делается это ввиду угрозы нелегальной миграции из Белоруссии.

Ранее стало известно, что на белорусской границе перед польскими заграждениями остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь.

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