10 лет реставрации: Казанский собор освобождают от строительных лесов

Теперь перед реставраторами стоит не менее сложная задача

Казанский собор - один из самых знаковых объектов Санкт-Петербурга, после долгой реставрации наконец-то освободили от строительных лесов. 10 лет специалистам понадобилось, чтобы сначала очистить фасад здания, а после - воссоздать утраченные элементы.

Полный демонтаж многоярусных строительных лесов, можно сказать, историческое событие в жизни Казанского собора. Они скрывали его от глаз жителей и туристов долгие 10 лет.

Почти все работы по реставрации фасадов Казанского собора проводились вручную. Огромное здание выполнено из пудостского известняка - очень популярный камень у петербургских архитекторов начала 19 века. Месторождение недалеко от города, порода податливая для резьбы, легкая, что упрощало и транспортировку, и строительство. Но камень пористый, значит, впитывает влагу и загрязнения окружающей среды. И нежный - механической очистки не выдержит.

Самое сложное - защита от новых загрязнений. В нашем веке их больше: выхлопные газы, испарения от антигололедных смесей. В советское время собор покрасили химической краской - получилась воздухонепроницаемая пленка, камень начал разрушаться внутри. О том, чем теперь покрыть стены, спорили историки, реставраторы и даже горожане. В 2015-м градозащитники заметили, что колоннада собора вдруг посветлела и засыпали чиновников прокламациями. Оказалось, это специальная известковая пропитка, которая впитывается в поры камня и образует защитный слой. Но, как все естественное - постепенно.

Казанский собор - один из самых знаковых объектов Санкт-Петербурга, первое что видят гости города, приезжая на метро на Невский проспект. Он был построен в 1811 году для хранения великой святыни - иконы Казанской Божьей матери, покровительницы семьи Романовых. По приказу императора Павла Первого, собор должен был подчёркивать своей монументальностью значение хранимой в нем иконы. И походить внешне на собор Святого Петра в Риме. А в 1812-м, после победы страны в войне с Наполеоном, стал символом воинской славы Российской империи.

Внутри хранятся военные трофеи, ключи от взятых городов-крепостей. Здесь захоронен фельдмаршал Михаил Кутузов. Теперь, когда первоначальный вид вернули всем четырем фасадам, перед реставраторами стоит следующая задача. Восстановить купол Казанского собора. Они говорят: эти работы будут намного сложнее.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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