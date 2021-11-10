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Байден и Си Цзиньпин скоро встретятся онлайн

19:36
  • среда
  • 10 ноября 2021

Когда именно - пока неизвестно

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча главы Белого дома Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в виртуальном формате состоится в ближайшее время.
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"Встреча в виртуальном формате <...> вскоре состоится", - цитирует главу Госдепа ТАСС.

Блинкен при этом не назвал точной даты мероприятия.

Ранее стало известно, что сам Байден уверен в необходимости проведения встречи с Си Цзиньпином, поскольку в свете конкуренции между Вашингтоном и Пекином дипломатические контакты имеют особое значение.

"Если это невозможно сделать лично из-за ограничений, то лучше всего будет провести виртуальную встречу. Мы собираемся сделать именно это", - сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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