ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российского гонщика "Формулы-1" выгнали из клуба в Мексике

20:17
  • среда
  • 10 ноября 2021

Он на повышенных тонах говорил о чем-то с охраной

Как пишет газета Mundo Deportivo, из ночного клуба в Мексике выгнали российского гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина. По информации издания, россиянин, представляющий команду Haas, был в заведении с пилотами Джорджем Расселом (Williams) и Александром Албоном (Red Bull).
Победителем Гран-при России "Формулы-1" стал Льюис Хэмилтон

Уточняется, что 22-летний Мазепин грубо разговаривал с охранниками. В итоге его вывели. Что стало причиной конфликта - неизвестно.

Ранее Мазепин выложил видео, где в шутку пристает к девушке в салоне автомобиля. "Формула-1" осудила пилота за ролик.

Нынешний сезон для Мазепина - дебютный в "Формуле-1". Ни одного очка он пока не набрал. На Гран-при Мексики россиянин занял 18-е место.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Никита Мазепин
Никита Мазепин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.