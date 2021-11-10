Российского гонщика "Формулы-1" выгнали из клуба в Мексике

Он на повышенных тонах говорил о чем-то с охраной

Как пишет газета Mundo Deportivo, из ночного клуба в Мексике выгнали российского гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина. По информации издания, россиянин, представляющий команду Haas, был в заведении с пилотами Джорджем Расселом (Williams) и Александром Албоном (Red Bull).

Уточняется, что 22-летний Мазепин грубо разговаривал с охранниками. В итоге его вывели. Что стало причиной конфликта - неизвестно.

Ранее Мазепин выложил видео, где в шутку пристает к девушке в салоне автомобиля. "Формула-1" осудила пилота за ролик.

Нынешний сезон для Мазепина - дебютный в "Формуле-1". Ни одного очка он пока не набрал. На Гран-при Мексики россиянин занял 18-е место.

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