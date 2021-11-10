Тренер по каратэ получил 14 лет колонии за домогательства в Москве

В правоохранительные органы обратились мамы двух девочек

Тренер по каратэ Вадим Крестовский приговорен Бабушкинским судом Москвы к 14 годам колонии особого режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд признал Крестовского виновным по двум эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные по отношению к лицу, не достигшему 14-летнего возраста)", - сказано в сообщении.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что в разное время Крестовский работал в двух фитнес-клубах, где преподавал детям каратэ. В правоохранительные органы обратились мамы двух девочек.

Прежде Крестовский жил в Удмуртии, там он стал обвиняемым по делу об организации заказного убийства в 1997 году, за что получил 11 лет и три месяца колонии строгого режима.

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