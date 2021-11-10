Еще две квартиры разыграли среди вакцинированных от COVID-19 москвичей

Имена победителей назвали в прямом эфире
Среди вакцинированных от коронавируса москвичей в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" разыграли еще две квартиры. Имена победителей назвали в прямом эфире.
Участниками акции стали граждане, которые получили первый компонент вакцины или прошли ревакцинацию с 1 по 7 ноября. Они должны были привиться в одном из пунктов в Москве.
Розыгрыши будут проводиться каждую среду в течение пяти недель. Инициатором акции "Вакцина - твой ключ к здоровью!" выступает Московская торгово-промышленная палата.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram