Еще две квартиры разыграли среди вакцинированных от COVID-19 москвичей

Имена победителей назвали в прямом эфире

Среди вакцинированных от коронавируса москвичей в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" разыграли еще две квартиры. Имена победителей назвали в прямом эфире.

Участниками акции стали граждане, которые получили первый компонент вакцины или прошли ревакцинацию с 1 по 7 ноября. Они должны были привиться в одном из пунктов в Москве.

Розыгрыши будут проводиться каждую среду в течение пяти недель. Инициатором акции "Вакцина - твой ключ к здоровью!" выступает Московская торгово-промышленная палата.

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