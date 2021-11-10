Собянин: В Москве за 11 лет построено или отремонтировано около 100 зданий ОМВД

Мэр столицы открыл новое здание ОВД Бескудниковского района

В среду с профессиональным праздником столичных полицейских поздравил Сергей Собянин. Слова благодарности правоохранителям мэр произнёс во время посещения нового здания ОВД Бескудниковского района, которое возвели по индивидуальному проекту. Там создали комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников.

Хорошая физическая подготовка как залог успешной службы. Боевые приёмы полицейские теперь отрабатывают в новом спортивном зале. Раньше сотрудникам приходилось ездить на тренировки в соседние участки. Теперь не нужно тратить время на дорогу. В новом здании есть и свой тренажерный зал.

Норматив по стрельбе теперь можно сдать, не выходя из отделения. 25-метровый тир на 4 места находится в цокольном этаже нового здания. Здесь же комнаты выдачи боеприпасов и чистки оружия. Тир представили мэру Москвы. А еще показали учебные классы, теперь полицейские могут проходить теоретическую подготовку без отрыва от несения службы.

Для успешной работы силовиков в новом здании созданы все условия. До переезда в новое здание ОМВД по Бескудниковскому району размещался в небольшом двухэтажном строении 1965-го года. Оно давно устарело. Для эффективной службы важна и материальная база.

"Сегодня работники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. я с удовольствием поздравляю их. За десяток лет ситуация с точки зрения безопасности в городе кардинально изменилась в лучшую сторону", - сказал Собянин.

В современном помещении работа силовиков организована максимально удобно. На первом этаже - дежурная часть, комната приёма граждан, камера для содержания задержанных лиц, комната водителей, встроенный гараж на 12 машиномест с автомойкой. На втором – служебные кабинеты, помещения отдельной роты патрульно-постовой службы. На третьем этаже - кабинеты следователей и психологов. Комнаты для работы с непростыми детьми обустроили особенно. Никаких серых стен. Сюда доставляют всех, чьи родители были лишены родительских прав, а также потерявшихся в мегаполисе.

Выполнено благоустройство прилегающей территории, есть свой гараж. Всего же в Москве за последние годы привели в порядок - капитально отремонтировали или возвели заново - порядка 100 полицейских участков. 13 зданий районных ОВД в планах возвести в ближайшие годы.

Елена Сахно, Владимир Черных, Виктор Мальцев, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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