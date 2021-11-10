Восемь сильнейших, не считая Эшли: главное об Итоговом турнире WTA

В Мексике стартовали финальные соревнования женского теннисного тура

В мексиканском городе Гвадалахара стартовал первый день Итогового турнира WTA. Матчи начались в среду в два часа дня по местному времени (23:00 мск).

Первыми на корт вышли чешская теннисистка Барбора Крейчикова и эстонка Анетт Контавейт. До этого теннисистки не играли против друг друга. Матч интересен еще и тем, что в случае успеха сегодня Крейчикова, действующая чемпионка "Ролан Гаррос", может прервать долгую серию побед эстонки.

Позднее днем в парном разряде сразятся Сюко Аояма/Эна Сибахара (Япония) и Дария Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения).

Вечерняя сессия ориентировочно стартует в семь часов (примерно 04:30 мск). Расписание:

Каролина Плишкова (Чехия) и Гарбинье Мугуруса (Испания);

Николь Меликар-Мартинез/Деми Схюрс (США/Нидерланды) — Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай).

WTA Finals — это ежегодный Итоговый турнир среди сильнейших теннисисток, который с 1972 года проводит Женская теннисная ассоциация. В престижных соревнованиях принимают участие 24 спортсменки. Восемь из них соревнуются в одиночном разряде.

Для участия в Итоговом турнире спортсменкам необходимо за игровой год набрать необходимое количество баллов, которые WTA начисляет за участие в турнирах ассоциации.

В 2021 году WTA Finals проводится с 10 по 17 ноября в мексиканском городе Гвадалахара. В первые пять дней пройдет групповой этап — теннисистки сыграют друг с другом по кругу, определив 12 полуфиналисток (с учетом парного разряда).

В прошлом году турнир, как и многие другие спортивные мероприятия WTA, не состоялись из-за пандемии.

Вместо Гвадалахары турнир должен был пройти в городе Шэньчжэнь. В будущем организаторы обещают вернуть соревнования в Китай, однако сейчас это невозможно из-за строгих COVID-ограничений в стране.

Финалисток женского теннисного тура в одиночном разряде разделили на две группы. В первой, которая носит название Чичен-Ица (в честь цивилизации майя), соревнуются белорусская теннисистка, первая сеяная на турнире Арина Соболенко (вторая ракетка мира), греческая спортсменка Мария Саккари (впервые отобралась на WTA Finals), Ига Свёнтек (Польша), Паула Бадоса (Испания).

Состав второй группы — Теотиуакан*: чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса и эстонка Анетт Контавейт (чемпионка "Кубка Кремля" в 2021 году).

"Мне досталось место в сильнейшей группе. У Каролины больше опыта на Итоговых турнирах WTA. Крейчикова провела хороший сезон, в частности, выиграла "Ролан Гаррос". Больше всего уверенности исходит от Контавейт, сумасшедшая уверенность. Собралась непростая группа", — прокомментировала жеребьевку Мугуруса на предтурнирной пресс-конференции.

Упомянутой испанкой Контавейт, действительно, не занимать уверенности. Теннисистка активно боролась за место в восьмерке этой осенью. Она последняя среди спортсменок квалифицировалась на турнир в Гвадалахаре, один за другим взяв титулы в Москве и в румынском городе Клуж-Напока (Transylvania Open).

Действующая первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти решила не защищать титул WTA Finals от 2019 года из-за ограничений, связанных с карантином у себя на родине.

Состав парного разряда:

Группа Теночтитлан**. Сюко Аояма/Эна Сибахара (Япония); Николь Меликар-Мартинез/Деми Схюрс (США/Нидерланды); Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай); Дария Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения). Группа Тахин***. Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия); Се Шувей/Элизе Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия); Алекса Гуарачи/Дезире Кравчик (Чили/США); Шарон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика).

Общий призовой фонд AKRON WTA Finals Guadalajara составляет пять миллионов долларов (из них один миллион долларов — призовые деньги для участников парного разряда). Чемпионка в одиночном разряде может заработать до 1 миллиона 680 тысяч долларов в случае, если выиграет все матчи на пути к финалу.

* Теотиуакан — древний город доколумбовой цивилизации.

** Теночтитлан — город-государство ацтеков.

*** Тахин — древний город в Мексике, представляющий ценность как доколумбовый археологический объект.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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