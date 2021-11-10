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Годовая инфляция в США показала максимум за 30 лет

20:53
  • среда
  • 10 ноября 2021

Происходит это на фоне минимальной безработицы

Инфляция в Соединенных Штатах по итогам октября в годовом выражении составила 6,2%, это максимальное значение с декабря 1990 года, пишет The Wall Street Journal.
Инфляция в еврозоне показала рекордный рост

Уточняется, что годовой рост базового индекса цен, который рассчитывается без учета энергоносителей и продовольствия, составил 4,6% (максимум с 1991-го).

Как указано в материале, высокая инфляция наблюдается на фоне минимальной безработицы. Компании предлагают более высокие зарплаты и повышают цены на свою продукцию.

Борьба с инфляцией - приоритет для Белого дома, прокомментировал ситуацию президент США Джо Байден.

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