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Джонсон пожаловался на тяжелые переговоры по климату

21:25
  • среда
  • 10 ноября 2021

В Глазго продолжается климатическая конференция ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго идут непросто.

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"Переговоры проходят тяжело. Еще предстоит проделать огромную работу", - цитирует главу британского правительства ТАСС.

При этом Джонсон отметил, что "в Глазго мир подошел как никогда близко к тому, чтобы заявить о начале конца антропогенных климатических изменений". По мнению политика, эта цель сейчас оказалась "в пределах досягаемости", но требуются скоординированные действия.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит климатическая конференция ООН. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран.

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