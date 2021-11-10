YouTube будет скрывать дизлайки

Чтобы создатели контента "не испытывали угрозы"

Видеосервис YouTube сообщил у себя на сайте, что перестанет показывать количество отрицательных откликов на видео.

"На основании полученных данных, мы делаем статистику отрицательных отзывов скрытой, но кнопка "не нравится" сохранится", - сказано в сообщении.

Данная мера призвана "защитить создателей контента от нападок". Кроме того, это способ борьбы с организованными "дизлайк-атаками". При этом создатели контента смогут увидеть, сколько именно "пальцев вниз" получили.

Как подчеркнули представители хостинга, они хотят, чтобы авторы видео "не испытывали угрозы" и могли "выражать себя".

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