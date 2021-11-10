Москвичей предупредили о гололедице утром в четверг

Возможен также сильный ветер

В Москве с 21:00 среды до 09:00 четверга ожидаются осадки в виде снега и дождя, сообщает Telegram комплекса городского хозяйства.

"Временный прирост снега может составить до 1 см. Температура воздуха от -1 до +1°C, что может способствовать образованию гололедицы", - сказано в посте.

Уточняется, что городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог. "При необходимости проведем выборочную противогололедную обработку", - добавили власти.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице - возможен ветер до 15 метров в секунду.

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