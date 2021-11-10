ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о гололедице утром в четверг

22:14
  • среда
  • 10 ноября 2021

Возможен также сильный ветер

В Москве с 21:00 среды до 09:00 четверга ожидаются осадки в виде снега и дождя, сообщает Telegram комплекса городского хозяйства.
В Москву на смену солнцу идут облака со снегом

"Временный прирост снега может составить до 1 см. Температура воздуха от -1 до +1°C, что может способствовать образованию гололедицы", - сказано в посте.

Уточняется, что городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог. "При необходимости проведем выборочную противогололедную обработку", - добавили власти.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице - возможен ветер до 15 метров в секунду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Гололед в Москве
Гололед в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.