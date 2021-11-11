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Госдеп предостерег Россию от повторения "ошибки 2014 года"

08:17
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Госсекретарь США обвинил Москву в провокациях против Украины

Россия может совершить серьезную ошибку, наращивая военное присутствие у границы с Украиной. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В Донбассе сообщили об обстрелах со стороны Киева

По словам главы Госдепа, в 2014 году Россия допустила "серьезную ошибку", когда "сосредоточила силы вдоль границы, вторглась на суверенную территорию Украины, и при этом ложно утверждала, что ее спровоцировали".

На пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, запись которой опубликована на YouTube-канале Госдепа, Блинкен обвинил российскую сторону в провокациях, которые якобы дают Москве возможность делать то, что хочется. Вместе с тем госсекретарь заявил, что у Соединенных Штатов "нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует".

Ранее в Донбассе обвинили украинские власти в провокациях с целью возобновления полномасштабных боевых действий. Как заявила полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта, министр иностранных дел самопровозглашенной республики Наталья Никонорова, Киев намерен объявить себя жертвой агрессии.

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