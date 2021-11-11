"Аэрофлоту" пригрозили санкциями из-за мигрантов в Белоруссии

Такую же участь ЕС готовит турецкой Turkish Airlines

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе может отразиться на "Аэрофлоте". В Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций против авиакомпании. Если решение об ограничениях примут, они начнут действовать с декабря.

В Брюсселе считают, что "Аэрофлот" занимается перевозкой мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск - а из Белоруссии беженцы пытаются прорваться в ЕС. Вместе с российской компанией под санкции может попасть турецкая Turkish Airlines, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника Евросоюза.

Днем ранее стало известно, что Евросоюз и США намерены расширить санкции против Белоруссии. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, под ограничительные меры попадут как физические, так и юридические лица. Окончательное решение по санкциям пока не принято, неизвестно также, в чем они будут заключаться.

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