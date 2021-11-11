Увеличение штрафов и приостановка прав: подробности о новом КоАП

Документ разрабатывает Министерство юстиции

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, разрабатываемого Министерством юстиции, вошел ряд новых норм в отношении водителей транспортных средств.

Документ предусматривает увеличение штрафов за повторение определенных нарушений в течение года. В частности, ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию сотрудника правоохранительных органов — с нынешних 500-800 рублей до 40 тысяч рублей либо лишения прав на три года.

Штраф за стоянку вне специально отведенных "карманов" вырастет с одной до трех тысяч рублей. Эту меру наказания можно будет применять не только на автомагистралях, но и на дорогах для автомобилей, обозначаемых знаком 5.3.

За повторное управление автомобилем с нечитаемым грязным номером водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить прав. Повторное нарушение норм тонировки грозит штрафом в три тысячи рублей.

Наряду с этим вводится штраф в одну-две тысячи рублей за управление "средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования" (снегоходами, болотоходами, мотоблокамии т. д.).

Процессуальный КоАП будет содержать норму о временном ограничении действия водительских прав до решения суда при грубых нарушениях — например, управлении автомобилем в состоянии опьянения. Гражданин с приостановленными правами, попавшись за рулем, заплатит штраф в одну-три тысячи рублей.

При этом из КоАП может исчезнуть такой вид наказания, как арест, "в рамках гуманизации законодательства об административных правонарушениях". Окончательного решения по данной норме нет, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что штраф за опасное вождение на дорогах по новой редакции Кодекса об административных правонарушениях составит три тысячи рублей. Таким образом, опасная езда может получить не только правовое определение, но и конкретные меры пресечения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram