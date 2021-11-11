ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Увеличение штрафов и приостановка прав: подробности о новом КоАП

08:37
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Документ разрабатывает Министерство юстиции

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, разрабатываемого Министерством юстиции, вошел ряд новых норм в отношении водителей транспортных средств.
Штрафы по КоАП в новой редакции можно будет сократить до трети

Документ предусматривает увеличение штрафов за повторение определенных нарушений в течение года. В частности, ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию сотрудника правоохранительных органов — с нынешних 500-800 рублей до 40 тысяч рублей либо лишения прав на три года.

Штраф за стоянку вне специально отведенных "карманов" вырастет с одной до трех тысяч рублей. Эту меру наказания можно будет применять не только на автомагистралях, но и на дорогах для автомобилей, обозначаемых знаком 5.3.

За повторное управление автомобилем с нечитаемым грязным номером водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить прав. Повторное нарушение норм тонировки грозит штрафом в три тысячи рублей.

Наряду с этим вводится штраф в одну-две тысячи рублей за управление "средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования" (снегоходами, болотоходами, мотоблокамии т. д.).

Процессуальный КоАП будет содержать норму о временном ограничении действия водительских прав до решения суда при грубых нарушениях — например, управлении автомобилем в состоянии опьянения. Гражданин с приостановленными правами, попавшись за рулем, заплатит штраф в одну-три тысячи рублей.

При этом из КоАП может исчезнуть такой вид наказания, как арест, "в рамках гуманизации законодательства об административных правонарушениях". Окончательного решения по данной норме нет, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что штраф за опасное вождение на дорогах по новой редакции Кодекса об административных правонарушениях составит три тысячи рублей. Таким образом, опасная езда может получить не только правовое определение, но и конкретные меры пресечения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ДПС
ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.