Их получат местные исполнители

Петь внятно, громко, бранных слов не употреблять. Госдепартамент готов начать культурную экспансию в Таджикистан, а то плохо там знают американскую культуру. Для ее насаждения песни в ход пойдут.

Госдепартамент запланировал культурную программу для того, чтобы завоевать симпатии. Обещаны гранты от 15 до 40 тысяч долларов, будет организован конкурс местных исполнителей, которым нужно спеть на английском языке. Лучшему обещают тур по крупным городам Таджикистана. Есть оговорка - тексты должны быть позитивными, нецензурная лексика под запретом.

Местную культуру решено не поддерживать. Непонятно поют. Должны проникнуться американской культурой и ценностями. Ищут таланты повсюду. Весной Госдеп пообещал на свои деньги обучать английскому языку одаренных, именно так сказано, граждан Украины. Как оценивать степень одаренности, не указано. Киргизии той же весной пообещали гранты "на поддержку свободы слова и независимых СМИ".

К американским подаркам в других странах относятся настороженно. Начинается с песен и культурной экспансии, революций с цветами, демократических десантов, даже печеньем угощают (как та же Виктория Нуланд на Майдане), а заканчивается все стрельбой, госпереворотами и войной. Куда потом деваться тысячам беженцев, это уже проблема не американцев. Сами разбирайтесь. Та же Украина, наевшаяся американских печенок, теперь, похоже, будет решать проблему беженцев с Ближнего Востока. Депутат Бундестага Нильс Шмидт пожурил поляков, которые уж слишком жестко обращаются с мигрантами.

"Нам нужны регламентированные процедуры, и для этого Польша нуждается в поддержке ЕС, но в то же время должна соблюдать нормы международного права о защите беженцев", - заявил он.

И предложил решить проблему так: ни к чему Евросоюзу эти оборванные и голодные люди на белорусско-польской границе.

Их можно вывезти куда-нибудь за пределы ЕС, на Украину, например! Она ж не член Евросоюза, хоть и видит себя в единой семье евронародов. А уж потом можно и выбрать лучших, кому можно убежище предоставить. Ни к чему просвещенной Европе голодные оборванцы.

В Киеве предложение стать пунктом передержки мигрантов аплодисментами не встретили. Своих граждан кормить надо.

Начинается всё хорошо – с печенок и конкурса местных талантов. Финалом культурно-демократической экспансии часто становится разруха и люди остаются без родины и без крыши над головой. Учите песни.

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