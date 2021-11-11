ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США выделят деньги на популяризацию американской музыки в Таджикистане

08:47
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Их получат местные исполнители

Петь внятно, громко, бранных слов не употреблять. Госдепартамент готов начать культурную экспансию в Таджикистан, а то плохо там знают американскую культуру. Для ее насаждения песни в ход пойдут.

Госдепартамент запланировал культурную программу для того, чтобы завоевать симпатии. Обещаны гранты от 15 до 40 тысяч долларов, будет организован конкурс местных исполнителей, которым нужно спеть на английском языке. Лучшему  обещают тур по крупным городам Таджикистана. Есть оговорка - тексты должны быть позитивными, нецензурная лексика под запретом.

Местную культуру решено не поддерживать. Непонятно поют.  Должны проникнуться американской культурой и ценностями. Ищут таланты повсюду. Весной Госдеп пообещал на свои деньги обучать английскому языку одаренных, именно так сказано, граждан Украины. Как оценивать степень одаренности, не указано. Киргизии той же весной пообещали гранты "на поддержку свободы слова и независимых СМИ".

К американским подаркам в других странах относятся настороженно. Начинается с песен и культурной экспансии, революций с цветами, демократических десантов, даже печеньем угощают (как та же Виктория Нуланд на Майдане), а заканчивается все стрельбой, госпереворотами и войной. Куда потом деваться тысячам беженцев, это уже проблема не американцев. Сами разбирайтесь. Та же Украина, наевшаяся  американских печенок, теперь, похоже, будет решать проблему беженцев с Ближнего Востока. Депутат Бундестага Нильс Шмидт пожурил поляков, которые уж слишком жестко обращаются с мигрантами.

"Нам нужны регламентированные процедуры, и для этого Польша нуждается в поддержке ЕС, но в то же время должна соблюдать нормы международного права о защите беженцев", - заявил он.

И предложил решить проблему так: ни к чему Евросоюзу эти оборванные и голодные люди на белорусско-польской границе.

Их можно вывезти куда-нибудь за пределы ЕС, на Украину, например! Она ж не член Евросоюза, хоть и видит себя в единой семье евронародов. А уж потом можно и выбрать лучших, кому можно убежище предоставить. Ни к чему просвещенной Европе голодные оборванцы.

В Киеве предложение стать пунктом передержки мигрантов  аплодисментами не встретили. Своих граждан кормить надо.

Начинается всё хорошо – с печенок и конкурса местных талантов. Финалом культурно-демократической экспансии часто становится разруха и люди остаются без родины и  без крыши над головой. Учите песни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Празднование Навруза в Таджикистане
Празднование Навруза в Таджикистане
Здание Государственного департамента США
Здание Государственного департамента США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.