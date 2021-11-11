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Для штурмовавшего Капитолий "шамана" запросили суровое наказание

08:34
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Ему грозит четыре года тюрьмы

В США запросили рекордный срок самому известному участнику штурма Капитолия. Речь идёт о мужчине в меховой шапке.  Министерство юстиции намерено потребовать от суда  для него четыре года тюрьмы.

Ещё в сентябре Джейкоб Энтони Чансли признал себя виновным. В заключении житель Аризоны провёл более девяти месяцев. С учётом этого, срок ему могут сократить до трёх лет, с обязательным штрафом в две тысячи долларов. Окончательный приговор суд вынесет через неделю.

Чансли был одним из тех, кто ворвался в кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и занял её кресло. А потом выложил фотографию в интернет. Минюст считает, что максимально суровый вердикт будет способствовать тому, чтобы события 6 января не повторились.

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Джейкоб Энтони Чансли
Джейкоб Энтони Чансли
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