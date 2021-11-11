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Сталлоне едва избежал смерти на съемочной площадке

08:50
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Актер "приготовился беседовать с ангелами"

Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне едва не погиб на съемках фильма "Рокки IV". Актер вспоминает, как пропустил на ринге сильнейший удар от Дольфа Лундгрена, сыгравшего роль Ивана Драго.
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Как рассказал Сталлоне изданию New York Post, сразу после съемок сцены боя какого-либо недомогания он не почувствовал. Однако к вечеру давление подскочило до 260, актера госпитализировали. Сталлоне провел четыре дня в реанимации, по его словам, он "приготовился беседовать с ангелами".

"Лундгрен растер меня в порошок", — признался актер.

"Рокки" - серия фильмов про боксера Рокки Бальбоа. Первая часть снималась по сценарию Сильвестра Сталлоне, она вышла на экраны в 1976 году. Лента завоевала три премии "Оскар" и "Золотой глобус". После нее вышли еще пять картин о Рокки. Иван Драго — один из персонажей серии, соперник главного героя.

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