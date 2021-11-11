Сталлоне едва избежал смерти на съемочной площадке

Актер "приготовился беседовать с ангелами"

Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне едва не погиб на съемках фильма "Рокки IV". Актер вспоминает, как пропустил на ринге сильнейший удар от Дольфа Лундгрена, сыгравшего роль Ивана Драго.

Как рассказал Сталлоне изданию New York Post, сразу после съемок сцены боя какого-либо недомогания он не почувствовал. Однако к вечеру давление подскочило до 260, актера госпитализировали. Сталлоне провел четыре дня в реанимации, по его словам, он "приготовился беседовать с ангелами".

"Лундгрен растер меня в порошок", — признался актер.

"Рокки" - серия фильмов про боксера Рокки Бальбоа. Первая часть снималась по сценарию Сильвестра Сталлоне, она вышла на экраны в 1976 году. Лента завоевала три премии "Оскар" и "Золотой глобус". После нее вышли еще пять картин о Рокки. Иван Драго — один из персонажей серии, соперник главного героя.

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