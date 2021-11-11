Гинцбург рассказал о работе над подавляющим размножение COVID лекарстве

Подобные препараты уже существуют, но их эффективность невелика

В России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение коронавируса. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт отметил, что подобные средства уже существуют, однако их эффективность не настолько велика, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии.

Центр имени Гамалеи работает над серией лекарств, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса. Для таких препаратов требуется больше времени, поэтому результата не стоит ожидать в течение нескольких месяцев, цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что Центр имени Гамалеи разрабатывает лекарство от коронавирусной инфекции на основе антител. Начало клинических испытаний препарата запланировано на январь 2022 года. Разработчики рассчитывают пройти их за три-четыре месяца.

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