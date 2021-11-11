ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гинцбург рассказал о работе над подавляющим размножение COVID лекарстве

08:56
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Подобные препараты уже существуют, но их эффективность невелика

В России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение коронавируса. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Препарат от коронавируса "Мир-19" прошел вторую фазу клинических исследований

Эксперт отметил, что подобные средства уже существуют, однако их эффективность не настолько велика, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии.

Центр имени Гамалеи работает над серией лекарств, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса. Для таких препаратов требуется больше времени, поэтому результата не стоит ожидать в течение нескольких месяцев, цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что Центр имени Гамалеи разрабатывает лекарство от коронавирусной инфекции на основе антител. Начало клинических испытаний препарата запланировано на январь 2022 года. Разработчики рассчитывают пройти их за три-четыре месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.