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В России могут вырасти тарифы на интернет и телевидение

09:40
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Это связано с инфляцией и требованиями законодательства

Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи (без мобильной связи) в 2022 году могут вырасти на 10%. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных компаний связи.
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Как пояснил глава TelecomDaily Денис Кусков, подорожание связано с инфляцией, необходимостью исполнять требования "закона Яровой" по хранению интернет-трафика абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Эксперт также отметил рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей, вызванный в первую очередь глобальным дефицитом комплектующих: из-за пандемии нарушились логистические цепочки и периодически останавливаются предприятия по их выпуску.

Среди руководителей компаний связи, опрошенных TelecomDaily, 78% респондентов заявили о готовности поднять в 2022 году тарифы. 48% не исключают увеличения цен на 10% и больше, о возможном росте тарифов на 3–9% заявили в 32% компаний.

При этом отмечается, что тарифы на домашний интернет и ТВ будут расти медленнее, чем в 2020 и 2021 годах. 20% компаний вообще не планируют увеличения цен, а 2% не исключают их снижения. Кусков отметил, что темпы роста тарифов на данные виды услуг могут снизиться по сравнению с 2020 и 2021 годами на 2–5 процентных пунктов, пишут "Известия".

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