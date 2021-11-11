В Хабаровском крае ввели QR-коды для прохода на вокзалы и в аэропорты

Ограничения начнут действовать с 1 декабря

На железнодорожные вокзалы и в аэропорты Хабаровского края можно будет попасть только при наличии QR-кода. Новые ограничения начнут действовать с 1 декабря, заявил на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.

"Предложение в отношении аэропортов и ж/д вокзалов. Эта мера планируется к введению с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения", - сообщил Никонов.

Он отметил, что при планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск граждане должны иметь при себе QR-код - либо официально заверенный медотвод. Вопрос введения кодов на общественном транспорте пока обсуждается – по словам Никонова, в холодном регионе такой подход может породить проблемы, передает РИА Новости.

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