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В Хабаровском крае ввели QR-коды для прохода на вокзалы и в аэропорты

09:17
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Ограничения начнут действовать с 1 декабря

На железнодорожные вокзалы и в аэропорты Хабаровского края можно будет попасть только при наличии QR-кода. Новые ограничения начнут действовать с 1 декабря, заявил на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
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"Предложение в отношении аэропортов и ж/д вокзалов. Эта мера планируется к введению с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения", - сообщил Никонов.

Он отметил, что  при планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск граждане должны иметь при себе QR-код - либо официально заверенный медотвод. Вопрос введения кодов на общественном транспорте пока обсуждается – по словам Никонова, в холодном регионе такой подход может породить проблемы, передает РИА Новости.

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