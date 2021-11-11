ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 251 миллион

09:47
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Лидируют по количеству заболевших по-прежнему США

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 251 миллион. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.
В ВОЗ назвали признак завершения пандемии коронавируса

По информации на утро 11 ноября, в мире зарегистрировано  251 407 386 случаев заражения COVID-19. За время с начала пандемии скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 5 072 104 пациента.

На первом месте по числу зафиксированных случаев заболевания по-прежнему США: количество заболевших в стране достигло 46 798 031. В Индии, которая на втором месте, подтверждено 34 388 579 случаев коронавируса. На третьем месте – Бразилия, где зарегистрировано 21 909 298 заболевших, сообщается на сайте университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.