Лидируют по количеству заболевших по-прежнему США

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 251 миллион. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации на утро 11 ноября, в мире зарегистрировано 251 407 386 случаев заражения COVID-19. За время с начала пандемии скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 5 072 104 пациента.

На первом месте по числу зафиксированных случаев заболевания по-прежнему США: количество заболевших в стране достигло 46 798 031. В Индии, которая на втором месте, подтверждено 34 388 579 случаев коронавируса. На третьем месте – Бразилия, где зарегистрировано 21 909 298 заболевших, сообщается на сайте университета.

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