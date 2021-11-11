Названы лучшие способы ухода за кожей в осенне-зимний период

В это время следует скорректировать уходовые процедуры

Осенние перепады температуры могут не лучшим образом сказаться на состоянии кожи. О том, как ухаживать за ней наилучшим образом, в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-дерматокосметолог Наталья Тобина.

— В осеннее время года наша кожа требует особого ухода, так как изменения температуры могут сильно ее повредить. Какие четыре обязательные фазы ухода нужно соблюдать в осенний период, расскажет врач-дерматокосметолог Наталья Тобина. Что же это за таинственные фазы?

— Ничего таинственного. Это стандартный протокол. Он, в принципе, присутствует в любое время года, просто исходя из того, какая ситуация, мы его корректируем под обстоятельства. Первое, на что мы делаем акцент это, конечно, умывание. Мы переходим с традиционных средств на более лайтовые текстуры, более мягкие. Это мицелярная вода, легкая пенка, молочко какое-нибудь витаминизированное.

— Но водой мы пользуемся?

— Любое умывающее средство для очищения мы смываем водой.

— Все равно. Даже если это мицелярная вода, все равно мы умываемся.

— Даже если это мицелярная вода. То есть мы сначала нанесли очищающее средство и обязательно смываем водой. Мы с очищающим средством никогда на коже не остаемся. Если позволяет ситуация, мы можем перейти к более глубокому очищению, это пиллинги. Если кожа травмирована, есть какие-то изменения, то, конечно, мы лишний раз агрессию никакую не используем.

— Да, если уже обморожение какое-то щек, сосуды полопались.

— Да, это крайности, конечно. Но мы не могли делать это в летний период, мы не могли это делать в период ранней осени, когда было солнышко, потому что мы боялись пигментации. А сейчас, в принципе, время пришло. Если кожу беречь, о ней заботиться, то можно провести и в осеннее-зимний период пиллинги. Потому что они прекрасно убирают верхний слой кожи, делают более доступными наружные средства, сыворотки, крема, маски и самое главное, они стимулируют обновление кожи.

— Какие пиллинги вы рекомендуете? Это скрабы или фруктовые кислоты?

— Это могут быть скрабы, энзимные пиллинги, они очень мягкие, деликатные, не требуют восстановления и реабилитации. А кислотные пиллинги — зависит от того, какая концентрация и какая кожа — могут давать вплоть до выраженного шелушения. Если вы готовы к такой реабилитации и правильно себя вести, то такой курс порой показан.

— Дальше — этап питания, увлажнения.

— Конечно. То есть мы кожу почистили и должны теперь восполнить ее ресурсы. В осенний период особенное внимание мы уделяем увлажнению, в первую очередь. Смотрим на состав крема, в идеале, чтобы там были гиалуроновая кислота, коллаген, мочевина. Гиалуроновая кислота — самый лучший увлажняющий фактор. Это такая длинная цепь, которая при попадании на кожу, удерживает очень большое количество влаги.

— Как биологическая губка. То есть она и увлажняет и удерживает.

— Да, это как биологическая губка, она обеспечивает гидрорезерв. Это больше про увлажнение. Но так как у нас на носу зима, мы должны витаминизировать кожу и можем выбирать увлажняющие крема, в которые входят и витамины. Самый популярный для кожи — это традиционно витамин С, без него не синтезируется коллаген, витамин А и витамин Е.

— На улицу можно выходить на мороз, когда мы только нанесли увлажняющий крем?

— Нет, если вы нанесли увлажняющий крем, должно пройти порядка часа, чтобы выйти на улицу. Вы наносите сначала, допустим, с утра жирный крем, а вечером на ночь наносите увлажняющий. Меняете порядок. Кожа требует и питания.

— Изнутри.

— То есть мы ее увлажнили и должны напитать. Поэтому мы питаем ее изнутри коррекцией своего пищевого рациона и питаем ее снаружи. То есть мы выбираем питательные крема, выбираем питательные маски, питательные сыворотки. Маски и сыворотки в осеннее-зимний период более актуальны, потому что концентрат активов выше, а потери у кожи тоже большие.

— В общем, не забываем про свою кожу круглый год.

— Никогда.

— Но с акцентами на сезон.

— Чем ниже температура, тем больше внимания требует ваша кожа.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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