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Запуск Crew Dragon с четырьмя астронавтами сняли на видео

09:55
  • четверг
  • 11 ноября 2021

На орбите астронавты пробудут полгода

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon утром успешно стартовал с мыса Канаверал. Он доставит на МКС троих астронавтов НАСА и одного представителя Европейского космического агентства.

Через 13 минут после взлёта произошло отделение второй ступени ракеты-носителя, и капсула продолжила самостоятельный полет. Ожидается, что стыковка Dragon произойдет через 20 часов. На орбите астронавты пробудут полгода. За это время им предстоит провести ряд экспериментов. На МКС коллег ждут россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Перед прилётом новых членов экипажа орбита станции была скорректирована более чем на километр, чтобы избежать столкновения с космическим мусором - фрагментом китайского метеорологического спутника. Как отметили в Роскосмосе, манёвр провели при помощи двигателей грузовика "Прогресс".

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