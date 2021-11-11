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Поток лавы на острове Пальма вновь достиг океана

09:59
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Специалисты предупреждают об опасности облака токсичного пара

Новый поток лавы от вулкана на испанском острове Пальма вновь достиг океана. Контакт раскалённой массы температурой около тысячи градусов с Атлантикой вызвал облака токсичного пара с частицами соляной кислоты.

Специалисты предупредили, они могут быть опасны - вызывать раздражение кожи, глаз и затруднение дыхания. В ближайших населённых пунктах жителей уже нет. Около семи тысяч человек эвакуировали 2 месяца назад, когда вулкан только проснулся. За это время лава успела разрушить более двух с половиной тысяч зданий, гектары земли стали непригодны для использования. Остров объявлен властями зоной бедствия. Пока ученые не могут точно сказать, когда активность огненной горы пойдет на спад.

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Поток лавы на острове Пальма
Поток лавы на острове Пальма
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