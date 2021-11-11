Поток лавы на острове Пальма вновь достиг океана

Специалисты предупреждают об опасности облака токсичного пара

Новый поток лавы от вулкана на испанском острове Пальма вновь достиг океана. Контакт раскалённой массы температурой около тысячи градусов с Атлантикой вызвал облака токсичного пара с частицами соляной кислоты.

Специалисты предупредили, они могут быть опасны - вызывать раздражение кожи, глаз и затруднение дыхания. В ближайших населённых пунктах жителей уже нет. Около семи тысяч человек эвакуировали 2 месяца назад, когда вулкан только проснулся. За это время лава успела разрушить более двух с половиной тысяч зданий, гектары земли стали непригодны для использования. Остров объявлен властями зоной бедствия. Пока ученые не могут точно сказать, когда активность огненной горы пойдет на спад.

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