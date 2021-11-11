Мурашко предупредил пожилых россиян о смертельном риске

Угроза жизни сохраняется для каждого второго

Вакцинацию от коронавируса прошли чуть больше половины россиян старшего возраста. Данные обнародовал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, указав на серьезную опасность инфекции для пожилых людей.

"На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию", - сказал Мурашко на IV Всероссийском форуме "Россия - территория заботы".

Министр подчеркнул, что жизнью рискует практически каждый второй пожилой россиянин – так как не привился. Ранее Мурашко приводил цифры вакцинированных от COVID-19 в России. По его данным, первым компонентом вакцины уже привито более 62 миллионов человек - 53% взрослого населения страны, передает РИА Новости.

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