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Мурашко предупредил пожилых россиян о смертельном риске

10:05
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Угроза жизни сохраняется для каждого второго

Вакцинацию от коронавируса прошли чуть больше половины россиян старшего возраста.  Данные обнародовал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, указав на серьезную опасность инфекции для пожилых людей.
Путину доложили о темпах вакцинации россиян

"На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию", - сказал Мурашко на IV Всероссийском форуме "Россия - территория заботы".

Министр подчеркнул, что жизнью рискует практически каждый второй пожилой россиянин – так как не привился. Ранее Мурашко приводил цифры вакцинированных от COVID-19 в России. По его данным, первым компонентом вакцины уже привито более 62 миллионов человек - 53% взрослого населения страны, передает РИА Новости.

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