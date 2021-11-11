Санкции против "Аэрофлота" могут закрыть российское небо для Запада

В Совете Федерации предупредили о готовности к ответным действиям

В случае введения санкций против "Аэрофлота" российская сторона может рассмотреть вопрос закрытия своего воздушного пространства для западных авиакомпаний. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Комментируя обвинения в адрес российского перевозчика в транспортировке мигрантов, сенатор подчеркнул, что "Аэрофлот" здесь не при чем", а страны Запада "любой ценой пытаются "укусить" Россию".

Джабаров подчеркнул, что если Евросоюз введет санкции в отношении "Аэрофлота", будут наложены аналогичные ограничения против западных компаний, зависящих от России в силу ее географического положения.

Аналогичный ответ может последовать, если Запад решится на санкции в отношении отдельных должностных лиц в "Аэрофлоте", предупредил представитель Совфеда.

При этом сенатор предположил, что заявления об ограничениях делают "горячие головы, которые не просчитали последствия таких шагов". Джабаров выразил надежду, что до этого не дойдет, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций против "Аэрофлота". В Брюсселе считают, что российская авиакомпания занимается перевозкой мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск, а из Белоруссии беженцы пытаются прорваться в ЕС.

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