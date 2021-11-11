ВОЗ предупредила о риске вспышек кори в мире

В плановой вакцинации произошел сбой из-за ковида
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе вспышек кори из-за сбоев в плановой вакцинации.
В 2020 году более 22 миллионов детей не получили первую из двух инъекций вакцины от кори, вторую дозу вакцины получили лишь 70% детей, передает ТАСС. Этого недостаточно для защиты населения 95-процентного охвата иммунизацией, говорится в докладе ВОЗ.
Как сообщили эксперты, сбой в вакцинации произошел из-за пандемии коронавируса. На данный момент уже в 26 странах зафиксированы вспышки заболевания корью. ВОЗ призвала как можно быстрее провести вакцинацию.
Усилить системы эпиднадзора за болезнями и устранить пробелы в иммунизации нужно до того, как путешествия и торговля вернутся к доковидному уровню.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram